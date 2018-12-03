١٤ ديسمبر.. انطلاق ماراثون بالإسكندرية للتوعية بثقافة المشاركة في الأحداث الرياضية



وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية في بيان إعلامي، أن المارثون يهدف إلى نشر التوعية بممارسة الرياضة وتوفير بيئة صحية مناسبة للشباب، لافتًا إلى أهمية حث الشباب على المشاركة في الفاعليات الرياضية والاجتماعية داخل المحافظة، موضحا أن الشباب هم طاقة المجتمع ولابد من استغلالهم وتوجيههم ورعاياتهم وملء أوقات فراغهم بشكل إيجابي.



وأشار إلى أهمية تنشيط دور إدارات الشباب وإقامة الماراثونات والمسابقات الرياضية المختلفة لتوجيه طاقة الشباب والاهتمام بمواهبهم وميولهم.



ومن الجدير بالذكر أن المارثون سيبدأ من داخل استاد الإسكندرية الدولي ثم يتوجه إلى شارع فؤاد حتى صلاح سالم حتى تمثال محمد على باشا ثم يمر خلال شارع احمد عرابي والجندي المجهول للكورنيش بطوله حتى داخل المنتزه والعودة إلى الكورنيش حتى قلعة قايتباي واستكمال المسافة الرسمية للمارثون حتى الاستاد والدخول من البوابة التاريخية لاستاد.

تنظم وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، 14 ديسمبر، ماراثون الإسكندرية بالتنسيق مع المحافظة، كأحد أهم الأحداث الرياضية هذا العام، وذلك حرصا من الدولة على التوسع في رياضة المارثون ولنشر ثقافة المشاركة فى الأحداث الرياضية ولتوجيه رساله للعالم أجمع أن مصر بلد الأمن والأمان.