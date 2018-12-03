ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

داعية عن مشاركة المرأة في الإنفاق على المنزل: جهاد في سبيل الله

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 06:43 م
داعية عن مشاركة المرأة في الإنفاق على المنزل: جهاد في سبيل الله
الدكتورة ملكة زرار
طباعة
كساب أحمد
 

قالت الدكتورة ملكة زرار، الداعية الإسلامية، إن مشاركة المرأة في الإنفاق على المنزل جهاد في سبيل الله، خاصة أن الزوج يتعرض لعبء رهيب خلال هذه الفترة.

وتابعت "زرار"، خلال حواره ببرنامج "عم يتساءلون"، المذاع على فضائية "ltc"، مساء الإثنين: "المرأة بتجاهد في المواصلات، وبتجاهد مع مرؤسيها، خلاف الجهاد في أعمال المنزل".

ولفتت إلى أن تقديم المرأة المد والعون لعائلتها من أشد وأصعب أنوع الجهاد، لأن هذا الأمر يدخل ضمن جهاد النفس.

المزيد عن: مصر فضائية توك شو الدكتورة ملكة زرار أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ليفانتي
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي الدرجة A
أتالانتا
-
x
21:30
-
نابولي
الدوري التركي
فنربخشة
-
x
19:00
-
قاسم باشا
دوري الخليج العربي الاماراتي
الوصل
0
x
17:30
2
العين
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/3/2018 7:20:04 PM