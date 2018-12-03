داعية عن مشاركة المرأة في الإنفاق على المنزل: جهاد في سبيل الله



قالت الدكتورة ملكة زرار، الداعية الإسلامية، إن مشاركة المرأة في الإنفاق على المنزل جهاد في سبيل الله، خاصة أن الزوج يتعرض لعبء رهيب خلال هذه الفترة.



وتابعت "زرار"، خلال حواره ببرنامج "عم يتساءلون"، المذاع على فضائية "ltc"، مساء الإثنين: "المرأة بتجاهد في المواصلات، وبتجاهد مع مرؤسيها، خلاف الجهاد في أعمال المنزل".



ولفتت إلى أن تقديم المرأة المد والعون لعائلتها من أشد وأصعب أنوع الجهاد، لأن هذا الأمر يدخل ضمن جهاد النفس.



