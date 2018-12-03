ملكة زرار تبكي على الهواء.. شاهد السبب

انهارت متصلة تُدعى منى من القاهرة، من البكاء على الهواء، قائلة: "أنا كنت مقاطعة أمي، وماتت من شهرين ونصف، ومش عارفة ماتت غضبانة عليا ولا إيه، وأنا متأثرة أني مصلحتهاش، وعايزة ارتاح، صعبان عليا أنها ماتت من غير ماتقولي أنها سامحتني، والدي اتوفى من 20 سنة، ولم اشعر باليتم غير لما أمي ماتت، بقول لأي واحدة متزعلش من أمها مهما عملت فيها، علشان متحسش باللي أنا حاساه دلوقتي".



وعقبت الدكتورة ملكة زرار، الداعية الإسلامية، خلال حوارها ببرنامج "عم يتساءلون" على فضائية "ltc"، اليوم الإثنين، مخاطبة المتصلة: "أنا حاسة بيكي، وهيفضل هذا الألم إلى أن يوافيكي الأجل".



وتابعت: "خاب وخسر من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخل الجنة، هذه جريمة انتشرت وهي الجريمة الغير معاقب عليها قانونًا، حتى لو الام ظالمة، لاتنسي أنها كانت تُأكلك من دمها، كفاية آلام الحمل والرضاعة"، مضيفة باكية: "أمي قعدت أكتر من سنة تعبانة، وبندم اني كانت عيني بتغفى وأنا نايمة تحت رجلها وهي تعبانة، بندم على اللحظة اللي عيني سهت فيها".

