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"الفجر" تهنئ أحمد رمضان ومحمود حنفي على فوزهما بعضوية شعبة محرري الفن بـ"الصجفيين"

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:30 م
الفجر تهنئ أحمد رمضان ومحمود حنفي على فوزهما بعضوية شعبة محرري الفن بـالصجفيين
صورة أرشيفية
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الفجر الفني
 

هنأ موقع الفجر بقيادة الدكتور مصطفى ثابت، الكاتب الصحفي أحمد رمضان مدير تحرير "الفجـر الفنـي"، ونائب مدير التحرير محمود حنفي، بعضوية مجلس شعبة المحررين الفنيين بنقابة الصحفيين.


وكانت دعت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، برئاسة عضو المجلس حسين الزناتي، عن دعوة الجمعية العمومية لإجراء انتخابات شعبة المحررين الفنيين، اليوم الإثنين بمقر النقابة؛ لانتخاب رئيس وأربعة أعضاء مجلس إدارة جديد للشعبة.

 

وبلغ إجمالي الأصوات الصحيحة بانتخابات الشُعبة 33 صوتًا وصوت واحد باطل، وحصل أحمد رمضان على 32 صوتًا، بينما حصل محمود حنفي على 32 صوتًا أيضًا.

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