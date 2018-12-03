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ننشر نتيجة انتخابات مجلس شُعبة محرري الفن بـ"الصحفيين" (صور)

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:39 م
ننشر نتيجة انتخابات مجلس شُعبة محرري الفن بـالصحفيين (صور)
مدير تحرير الفجر الفني ونائبه خلال الانتخابات
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ميسون أبو الحسن
 

انتهت منذ قليل، انتخابات مجلس شُعبة المحررين الفنيين بنقابة الصحفيين، لانتخاب رئيس وأربعة أعضاء مجلس إدارة جديد للشعبة.

 

وبلغ إجمالي الأصوات الصحيحة بانتخابات الشُعبة 33 صوتًا وصوت واحد باطل، وفاز برئاسة الشُعبة ناصر جار بإجمالي 21 صوتًا، وفاز بعضوية مجلس الشُعبة كل من: "أحمد رمضان مدير تحرير الفجر الفني بإجمالي 32 صوتًا، ومحمود حنفي نائب مدير تحرير الفجر الفني بإجمالي 32 صوتًا، ومحمد فرعون بإجمالي 23 صوتًا، وعبدالعزيز الشاعر بإجمالي 28 صوتًا".

 


وكانت دعت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، برئاسة عضو المجلس حسين الزناتي، عن دعوة الجمعية العمومية لإجراء انتخابات شعبة المحررين الفنيين، اليوم الإثنين بمقر النقابة؛ لانتخاب رئيس وأربعة أعضاء مجلس إدارة جديد للشعبة.

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