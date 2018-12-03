ضبط 35 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة على مستوى الجمهورية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

شنت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة على مستوى الجمهورية لرصد قائدي السيارات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المُختصين بوزارة الصحة، حيث أسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 35 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.