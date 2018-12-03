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ضبط 35 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة على مستوى الجمهورية

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:39 م
ضبط 35 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة على مستوى الجمهورية
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كريم المنجي
 
شنت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة على مستوى الجمهورية لرصد قائدي السيارات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المُختصين بوزارة الصحة، حيث أسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 35 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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