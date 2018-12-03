ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إصابة عشرات الفلسطينيين بعد استهداف الاحتلال لمسيرة بحرية

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:37 م
إصابة عشرات الفلسطينيين بعد استهداف الاحتلال لمسيرة بحرية
طباعة
وكالات
 
أصيب عشرات الفلسطينيين، مساء اليوم الإثنين، بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار وقنابل الغاز المسيل للدموع، على مئات المتظاهرين الذين شاركوا في مسيرة بحرية قرب موقع زيكيم العسكري الإسرائيلي، على الحدود الشمالية الغربية لقطاع غزة.



وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن أكثر من 30 فلسطينياً أصيبوا بالرصاص الحي والاختناق بعد استنشاق الغازات التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب اثنان منهم بالرصاص المتفجر.



وأضاف، أن  من بين المصابين 15 شخصاً أصيبوا بالرصاص المطاطي، و4 آخرون بالاختناق، و8 أشخاص أصيبوا جراء ارتطام قنابل الغاز التي يطلقها جيش الاحتلال بأجسادهم.



وقالت هيئة الحراك البحري، إن "فعاليات الحراك تأتي لتأكيد حقنا في بحرنا، وحقنا في الحرية، والصيد دون أي قيود، وحقنا في الميناء وإقامة ممر مائي يسهل علينا وعلى أبناء شعبنا حرية السفر والتجارة".



وأكدت استمرار التحركات لكسر الحصار على غزة وإنهاء معاناة سكانه.
المزيد عن: مسيرة بحرية غزة عشرات الفلسطنيين الاحتلال استهداف إصابة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ليفانتي
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي الدرجة A
أتالانتا
-
x
21:30
-
نابولي
الدوري التركي
فنربخشة
-
x
19:00
-
قاسم باشا
دوري الخليج العربي الاماراتي
الوصل
-
x
17:30
-
العين
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/3/2018 5:40:00 PM