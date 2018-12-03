إصابة عشرات الفلسطينيين بعد استهداف الاحتلال لمسيرة بحرية

أصيب عشرات الفلسطينيين، مساء اليوم الإثنين، بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار وقنابل الغاز المسيل للدموع، على مئات المتظاهرين الذين شاركوا في مسيرة بحرية قرب موقع زيكيم العسكري الإسرائيلي، على الحدود الشمالية الغربية لقطاع غزة.







وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن أكثر من 30 فلسطينياً أصيبوا بالرصاص الحي والاختناق بعد استنشاق الغازات التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب اثنان منهم بالرصاص المتفجر.







وأضاف، أن من بين المصابين 15 شخصاً أصيبوا بالرصاص المطاطي، و4 آخرون بالاختناق، و8 أشخاص أصيبوا جراء ارتطام قنابل الغاز التي يطلقها جيش الاحتلال بأجسادهم.







وقالت هيئة الحراك البحري، إن "فعاليات الحراك تأتي لتأكيد حقنا في بحرنا، وحقنا في الحرية، والصيد دون أي قيود، وحقنا في الميناء وإقامة ممر مائي يسهل علينا وعلى أبناء شعبنا حرية السفر والتجارة".