بالمستندات.. "البحر الأحمر" توقف الأنشطة البحرية بجزيرة الأخوين بسبب أسماك القرش
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:30 مالفجر الاقتصادي
قراراللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، وقف نشاط الغوص ورحلات السفارى بجزر الأخوين إعتباراً من 7 ديسمبر 2018 وحتى 31 ديسمبر 2018، وذلك لتشكيل لجنة لدراسة سلوك أسماك القرش الموجودة بالجزيرة والوقوف على الأسباب التى أدت إلى التغيرات البيئية بالمنطقة.
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