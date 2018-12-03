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بالمستندات.. "البحر الأحمر" توقف الأنشطة البحرية بجزيرة الأخوين بسبب أسماك القرش

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:30 م
بالمستندات.. البحر الأحمر توقف الأنشطة البحرية بجزيرة الأخوين بسبب أسماك القرش
سمكة القرش
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الفجر الاقتصادي
 
قراراللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، وقف نشاط الغوص ورحلات السفارى بجزر الأخوين إعتباراً من 7 ديسمبر 2018 وحتى 31 ديسمبر 2018، وذلك لتشكيل لجنة لدراسة سلوك أسماك القرش الموجودة بالجزيرة والوقوف على الأسباب التى أدت إلى التغيرات البيئية بالمنطقة.
 
بالمستندات.. "البحر الأحمر" توقف الأنشطة البحرية بجزيرة الأخوين بسبب أسماك القرش
بالمستندات.. "البحر الأحمر" توقف الأنشطة البحرية بجزيرة الأخوين بسبب أسماك القرش
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