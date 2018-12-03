بالمستندات.. "البحر الأحمر" توقف الأنشطة البحرية بجزيرة الأخوين بسبب أسماك القرش

قرار اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، وقف نشاط الغوص ورحلات السفارى بجزر الأخوين إعتباراً من 7 ديسمبر 2018 وحتى 31 ديسمبر 2018، وذلك لتشكيل لجنة لدراسة سلوك أسماك القرش الموجودة بالجزيرة والوقوف على الأسباب التى أدت إلى التغيرات البيئية بالمنطقة.