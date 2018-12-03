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ثلاثة وجهات لإيسكو للرحيل عن ريال مدريد

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:33 م
ثلاثة وجهات لإيسكو للرحيل عن ريال مدريد
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الفجر الرياضي
 

لا يزال مستقبل إيسكو لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، محل شك كبير في التواجد مع الكتيبة الملكية في الموسم المقبل بعد توتر علاقته مع سولاري المدير الفني للفريق.


ذكر موقع ديفنسا سنترال الموالي لريال مدريد، أن سولاري المدير الفني للفريق لا يرغب في الاعتماد على إيسكو بالمباريات القادمة وكان واضح تماماً خروجه من الحسابات عقب استبعاده من قائمة روما في دوري الأبطال وعدم الدفعغ به سوي 10 دقائق في مباراة فالنسيا الماضية بالدوري.


وأكد الموقع، على أن هناك ثلاثة أندية عملاقة تسعي للتعاقد مع إيسكو من داخل الدوري الإنجليزي وهم أرسنال وتشيلسي وتوتنهام.


واشار الموقع إلى أنه بالرغم من كل هذه الشائعات إلا أن ريال مدريد هادئ تماما ولا يفكر في بيع إيسكو الذي يرتبط بشرط جزائي مع النادي مقدر بـ700 مليون يورو.


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