بن عمر: "الصورة الحاملة لتوقيعي مفبركة ولا عرض لي من الاهلي"
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:20 ممروى الجلاصي
نفى لاعب النجم الرياضي الساحلي محمد أمين بن عمر، خبر انتقاله لنادي الأهلي المصري، الذي لم يقدم أي عرضا للهيئة المديرة للنجم، بحسب تأكيد من إدارة الفريق.
وقد شدد بن عمر في تصريحات لموقع موزاييك، على أن الصورة التي تحمل توقيعه مفبركة و الخبر لا أساس له من الصحة، مكذبا بذلك كل ما راج في المواقع المصرية حول خبر انتقاله إلى الأهلي.
و على صعيد آخر، فقد فرط النجم الساحلي بمهاجمه المصري عمرو مرعي لفائدة نادري بيراميدز، ليكون أول صفقات النادي بالميركاتو الشتوي.