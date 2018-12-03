بن عمر: "الصورة الحاملة لتوقيعي مفبركة ولا عرض لي من الاهلي"

نفى لاعب النجم الرياضي الساحلي محمد أمين بن عمر، خبر انتقاله لنادي الأهلي المصري، الذي لم يقدم أي عرضا للهيئة المديرة للنجم، بحسب تأكيد من إدارة الفريق.





وقد شدد بن عمر في تصريحات لموقع موزاييك، على أن الصورة التي تحمل توقيعه مفبركة و الخبر لا أساس له من الصحة، مكذبا بذلك كل ما راج في المواقع المصرية حول خبر انتقاله إلى الأهلي.



