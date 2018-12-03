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مدير تحرير "الفجـر الفنـي" ونائبه يفوزان بعضوية شعبة محرري الفن بـ"الصحفيين" (صور)

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:27 م
مدير تحرير الفجـر الفنـي ونائبه يفوزان بعضوية شعبة محرري الفن بـالصحفيين (صور)
مدير تحرير الفجر الفني ونائبه
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ميسون أبو الحسن
 

فاز أحمد رمضان مدير تحرير الفجـر الفنـي، ونائب مدير التحرير محمود حنفي، بعضوية مجلس شعبة المحررين الفنيين بنقابة الصحفيين.


وكانت دعت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، برئاسة عضو المجلس حسين الزناتي، عن دعوة الجمعية العمومية لإجراء انتخابات شعبة المحررين الفنيين، اليوم الإثنين بمقر النقابة؛ لانتخاب رئيس وأربعة أعضاء مجلس إدارة جديد للشعبة.

 

وبلغ إجمالي الأصوات الصحيحة بانتخابات الشُعبة 33 صوتًا وصوت واحد باطل، وحصل أحمد رمضان على 32 صوتًا، وحصل محمود حنفي على 32 صوتًا أيضًا.

مدير تحرير "الفجـر الفنـي" ونائبه يفوزان بعضوية شعبة محرري الفن بـ"الصحفيين" (صور)
مدير تحرير "الفجـر الفنـي" ونائبه يفوزان بعضوية شعبة محرري الفن بـ"الصحفيين" (صور)
مدير تحرير "الفجـر الفنـي" ونائبه يفوزان بعضوية شعبة محرري الفن بـ"الصحفيين" (صور)
مدير تحرير "الفجـر الفنـي" ونائبه يفوزان بعضوية شعبة محرري الفن بـ"الصحفيين" (صور)
مدير تحرير "الفجـر الفنـي" ونائبه يفوزان بعضوية شعبة محرري الفن بـ"الصحفيين" (صور)
مدير تحرير "الفجـر الفنـي" ونائبه يفوزان بعضوية شعبة محرري الفن بـ"الصحفيين" (صور)
مدير تحرير "الفجـر الفنـي" ونائبه يفوزان بعضوية شعبة محرري الفن بـ"الصحفيين" (صور)
مدير تحرير "الفجـر الفنـي" ونائبه يفوزان بعضوية شعبة محرري الفن بـ"الصحفيين" (صور)
مدير تحرير "الفجـر الفنـي" ونائبه يفوزان بعضوية شعبة محرري الفن بـ"الصحفيين" (صور)
مدير تحرير "الفجـر الفنـي" ونائبه يفوزان بعضوية شعبة محرري الفن بـ"الصحفيين" (صور)
مدير تحرير "الفجـر الفنـي" ونائبه يفوزان بعضوية شعبة محرري الفن بـ"الصحفيين" (صور)
مدير تحرير "الفجـر الفنـي" ونائبه يفوزان بعضوية شعبة محرري الفن بـ"الصحفيين" (صور)
مدير تحرير "الفجـر الفنـي" ونائبه يفوزان بعضوية شعبة محرري الفن بـ"الصحفيين" (صور)
مدير تحرير "الفجـر الفنـي" ونائبه يفوزان بعضوية شعبة محرري الفن بـ"الصحفيين" (صور)
مدير تحرير "الفجـر الفنـي" ونائبه يفوزان بعضوية شعبة محرري الفن بـ"الصحفيين" (صور)
مدير تحرير "الفجـر الفنـي" ونائبه يفوزان بعضوية شعبة محرري الفن بـ"الصحفيين" (صور)
مدير تحرير "الفجـر الفنـي" ونائبه يفوزان بعضوية شعبة محرري الفن بـ"الصحفيين" (صور)
مدير تحرير "الفجـر الفنـي" ونائبه يفوزان بعضوية شعبة محرري الفن بـ"الصحفيين" (صور)
مدير تحرير "الفجـر الفنـي" ونائبه يفوزان بعضوية شعبة محرري الفن بـ"الصحفيين" (صور)
مدير تحرير "الفجـر الفنـي" ونائبه يفوزان بعضوية شعبة محرري الفن بـ"الصحفيين" (صور)
مدير تحرير "الفجـر الفنـي" ونائبه يفوزان بعضوية شعبة محرري الفن بـ"الصحفيين" (صور)
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