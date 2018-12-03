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عاجل.. إنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي الجزائري برئاسة محمد بن سلمان

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:26 م
عاجل.. إنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي الجزائري برئاسة محمد بن سلمان
صورة تعبيرية
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الفجر السعودي
 

عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، في مقر إقامته في الجزائر اليوم جلسة مباحثات رسمية مع دولة الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى.

وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأحداث في المنطقة.

وقد صدر بيان مشترك، فيما يلي نصه: في إطار العلاقات الأخوية المتميزة والروابط التاريخية الراسخة بين المملكة والجزائر، وبناء على التوجيهات السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، فقد تم الاتفاق على ما يلي: "إنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي الجزائري برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ومن الجانب الجزائري دولة الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى؛ وذلك لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف، وكذلك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والتعدين والثقافة والتعليم".

وتم تكليف وزيري الخارجية في البلدين الشقيقين لوضع الآلية المناسبة لذلك.
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