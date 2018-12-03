"شباب الصحفيين": معرض "إيديكس 2018" حدث تاريخي ويحمل رسائل هامة داخليا وخارجيا
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:27 م
أكدت جبهة شباب الصحفيين، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2018" والذي يعد الأول من نوعه في أفريقيا" حدث تاريخي ويحمل رسائل هامة داخليا وخارجيا ويحقق مكاسب عديدة لمصر على كافة المستويات الإقليمية والدولية.
وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية اليوم، إن حرص 56 وفدا رسميا يمثلون 41 دولة على الحضور وأكثر من 10الاف زائر من مختلف دول العالم ومشاركة 373 شركة عالمية متخصصة في مجالات الدفاع والأمن يؤكد أن مصر دولة محورية رائدة في المنطقة مستقرة وبلد الأمن والأمان وأصبح لها صوت قوي ومسموع وثقل عسكري كبير محط أنظار العالم كلة.
وأضاف طوالة أن هذا المعرض العالمي سيجعل مصر في الصفوف الأولى للدول المتقدمة ويكشف عن مدى النجاحات الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية في محاربة الإرهاب، ويوجة كارت أحمر للإرهابيين إن مصر قادرة على ردعكم وكشف مخططاتكم الخسيسة الدنيئة، وكارت آخر للخونة والعملاء والمتأمرين على البلاد إن كل محاولاتكم لتشويه مصر وتصدير صورة غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد كلام كاذب ومفبرك، وأن مصر تسعى بكل قوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلاح، وإننا أصبحنا قادرين على تنظيم المعارض والمؤتمرات العسكرية العالمية، ويبرز عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر و دول المنطقة، وان مصر تحقق الاستقرار والأمان للأشقاء، أوضح طوالة إن هناك بعد آخر من هذا المعرض الذي أصبح حديث العالم كلة وتتابعة وسائل الإعلام العالمية ويتمثل في الترويج للسياحة بطريقة غير مباشرة.