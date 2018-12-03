"شباب الصحفيين": معرض "إيديكس 2018" حدث تاريخي ويحمل رسائل هامة داخليا وخارجيا

أكدت جبهة شباب الصحفيين، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2018" والذي يعد الأول من نوعه في أفريقيا" حدث تاريخي ويحمل رسائل هامة داخليا وخارجيا ويحقق مكاسب عديدة لمصر على كافة المستويات الإقليمية والدولية.





وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية اليوم، إن حرص 56 وفدا رسميا يمثلون 41 دولة على الحضور وأكثر من 10الاف زائر من مختلف دول العالم ومشاركة 373 شركة عالمية متخصصة في مجالات الدفاع والأمن يؤكد أن مصر دولة محورية رائدة في المنطقة مستقرة وبلد الأمن والأمان وأصبح لها صوت قوي ومسموع وثقل عسكري كبير محط أنظار العالم كلة.



