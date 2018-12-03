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البابا فرنسيس يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:26 م
البابا فرنسيس يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس
البابا فرنسيس الثاني - الرئيس الفلسطيني
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حازم رفعت
 
استقبل قداسة البابا فرنسيس الثاني، بابا الفاتيكان، صباح اليوم الاثنين، في القصر الرسولي بالفاتيكان، الرئيس الفلسطيني محمود عباس .

وتطرقت المحادثات التي جرت في جوّ ودي إلى العلاقات الثنائية الجيدة بين الكرسي الرسولي وفلسطين، وإلى الدور الإيجابي للمسيحيين ولنشاط الكنيسة في المجتمع الفلسطيني الذي ينصُّ عليه الاتفاق العالمي لعام ٢٠١٥.

وتمَّ التوقف خلال المحادثات عند مسيرة المصالحة داخل الشعب الفلسطيني فضلاً عن الجهود الرامية إلى إعادة تنشيط عمليّة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين والتوصّل إلى حلِّ الدولتين، والأمل في التزام متجدّد من قبل الجماعة الدوليّة في الإجابة على التطلعات المشروعة للشعبين.

وأضاف البيان، أنه تمَّ إيلاء اهتمام خاص لوضع القدس مع تسليط الضوء على أهميّة الاعتراف والحفاظ على هوية المدينة المقدّسة وقيمتها العالمية بالنسبة للديانات الإبراهيمية الثلاث.

 وتابع البيان، أنه تمَّ التطرّق أيضًا إلى النزاعات الأخرى التي يعاني منها الشرق الأوسط وإلى ضرورة تعزيز مسارات سلام وحوار بمساهمة الجماعات الدينية من أجل محاربة جميع أشكال التطرّف والأصوليّة.    
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