البابا فرنسيس يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس

استقبل قداسة البابا فرنسيس الثاني، بابا الفاتيكان، صباح اليوم الاثنين، في القصر الرسولي بالفاتيكان، الرئيس الفلسطيني محمود عباس .





وتطرقت المحادثات التي جرت في جوّ ودي إلى العلاقات الثنائية الجيدة بين الكرسي الرسولي وفلسطين، وإلى الدور الإيجابي للمسيحيين ولنشاط الكنيسة في المجتمع الفلسطيني الذي ينصُّ عليه الاتفاق العالمي لعام ٢٠١٥.





وتمَّ التوقف خلال المحادثات عند مسيرة المصالحة داخل الشعب الفلسطيني فضلاً عن الجهود الرامية إلى إعادة تنشيط عمليّة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين والتوصّل إلى حلِّ الدولتين، والأمل في التزام متجدّد من قبل الجماعة الدوليّة في الإجابة على التطلعات المشروعة للشعبين.





وأضاف البيان، أنه تمَّ إيلاء اهتمام خاص لوضع القدس مع تسليط الضوء على أهميّة الاعتراف والحفاظ على هوية المدينة المقدّسة وقيمتها العالمية بالنسبة للديانات الإبراهيمية الثلاث.



