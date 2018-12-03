عاجل.. ميسي يظهر في النادي الأهلي

حضر عصر اليوم الفلسطيني محمود السلمي الشهير بميسي غزة صانع ألعاب النادي الأهلي إلى مقر القلعة الحمراء بمدينة نصر بعدما أجرى الكشف الطبي بأحد المستشفيات.





وارتدى الموهبة الفسطينية لأول مرة قميص الفريق الأحمر خلال خوضه بعض التدريبات البدنية مع فريق الشباب مواليد 97 والذي يقودة عادل عبدالرحمن حيث أعد للاعب برنامج بدني.





ومن جانبة أبدى ميسي فلسطين سعادتة بارتداء القميص الأحمر مؤكدا علي رغبتة في إثبات ذاتة والمشاركة اساسيآ مع الفريق الأول.





ووجه السلمي الشكر إلى مسؤولي الأهلي خاصة الثلاثي علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية والمهندس عدلي القيعي مستشار إدارة التعاقدات وعادل عبدالرحمن مدرب فريق الشباب على اهتمامهم الشديدة به ونجاحهم في تغيير وجهتة من التوقيع لنادي الزمالك إلى القلعة الحمراء.



