المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يرشح محمد صبحي لرئاسة لجنة الدراما

رشح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الفنان محمد صبحي، لرئاسة لجنة الدراما بالمجلس، ومن المقرر أن يلتقي الفنان بالكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، الأسبوع المقبل، للاتفاق على تشكيل اللجنة وسياسة عملها خلال الفترة القادمة.

كما رشح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كلا من أمل فوزى رئيس تحرير نصف الدنيا وسمر الدسوقى رئيس تحرير مجلة حواء والدكتورة داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات نهضة مصر للنشر، لعضوية لجنة الطفل بالمجلس .