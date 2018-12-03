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ترامب يشيد بتحسن العلاقات مع الصين

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:18 م
ترامب يشيد بتحسن العلاقات مع الصين
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وكالات
 
أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، بتحسن العلاقات مع الصين، مضيفاً في تغريدة على تويتر، أنه ونظيره الصيني شي جين بينغ، يمكنهما "تحقيق قدر هائل وإيجابي للغاية من التغيير".



وقال ترامب: "اجتماعي في الأرجنتين مع الرئيس الصيني تشي كان استثنائياً للغاية"، في إشارة إلى المباحثات بين الرئيسين في قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، مضيفاً أن "العلاقات مع الصين حققت قفزة كبرى إلى الأمام".


وذكر الرئيس الأمريكي أن المزارعين بصفة خاصة سيستفيدون من الاتفاق بين البلدين لإنهاء الحرب التجارية.


وأضاف أن علاقاته مع الرئيس الصيني "قوية للغاية وشخصية".



ودأب ترامب في الماضي على انتقاد الصين.


وقال ترامب: "نحن الاثنان هما الشخصان الوحيدان اللذان يمكنهما تحقيق تغيير هائل وإيجابي للغاية، فيما يتعلق بالتجارة وغيرها، بين بلدينا العظيمين"، مشيراً إلى أنه يمكنهما سوياً تسوية الصراع مع كوريا الشمالية.
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