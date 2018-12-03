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علي جمعة: الفتوى صناعة.. وتطبيقها بالقوة ضلال ومخالف لأمر الله ورسوله

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:22 م
علي جمعة: الفتوى صناعة.. وتطبيقها بالقوة ضلال ومخالف لأمر الله ورسوله
علي جمعة
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رقية جمال
 
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن تطبيق الفتوى بالقوة ضلال ومخالف لما أمر به الله ورسوله –صلى الله عليه وسلم-، لافتًا إلى أن الفتوى صناعة.

وأضاف "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي حسن الشاذلي ببرنامج "والله أعلم" على فضائية "سي بي سي"، اليوم السبت، أن أساس الفتوى أن نبين حكم الله في المسألة، وهذا يتطلب الإطلاع على النص، والإطلاع على الواقع بصورته الصحيحة، ولابد أن يكون عند المفتي ملكة الفهم الكلي للشريعة الإسلامية.

وتابع، أن من أراد أن يكون له حول وقوة، وأن يعذب الناس بفتواه، فهذا مخالف لأمر الله ورسوله، وإذا تبين أن فتوى هذا المفتي خطأ فهذا ضلال فوق ضلال.
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