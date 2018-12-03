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إزالة الإشغالات بـ3 شوارع رئيسية في الجيزة (صور)

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:21 م
إزالة الإشغالات بـ3 شوارع رئيسية في الجيزة (صور)
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إيمان عبد العاطي
 

شن المقدم أحمد الدسوقي، حملة مكبرة بإشراف اللواء حسن الدماطي مدير شرطة المرافق بالجيزة، لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي والباعة الجائلين والعربات والأكشاك غير المرخصة بميدان الجيزة وشارع جامعة القاهرة، ونفق الهرم، لعودة المظهر الجمالي للمنطقة مرة أخرى، ومنع المواقف العشوائية والباعة الجائلين.

 

وأسفرت جهود الحملة عن إزالة جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة، الإعلانات التجارية المخالفة، ثلاجات العرض، الاستاندات، كراسي بلاستيك وغيرها من المخالفات، وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة وجه باتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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