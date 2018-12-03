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وصفات طبيعية من زيت الزيتون لبشرة نضرة

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:16 م
وصفات طبيعية من زيت الزيتون لبشرة نضرة
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جمعنا لكِ وصفات طبيعية من زيت الزيتون لبشرة ناعمة ونضرة، في الشتاء:-

خليط زيت الزيتون مع الكركم
- ملعقة كبيرة زيت زيتون
- ملعقة كبيرة كركم
- ملعقة صغيرة عسل
- ملعقة صغيرة حليب
اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ووزعيها على بشرتِك.
اتركي الخليط يجفّ على بشرتِك.
أزيلي الماسك بالماء الدافئ.
بعد إزالة الماسك مرري قطعة قطنية بزيت الزيتون على بشرتِك، لإزالة البقع الصفراء من الكركم.
حاولي تكرار الماسك مرة أسبوعيًّا.

خليط زيت الزيتون مع الموز
- ملعقة صغيرة زيت زيتون
- نصف حبة موز مهروسة
- ملعقة صغيرة زبادي
- ملعقة صغيرة عسل
- ملعقة صغيرة خل تفاح
اخلطي كل المكونات في وعاء، ووزعيها على بشرتِك.
اتركي الخليط يدوم لمدة 20 دقيقة، ثم أزيليه بالماء الفاتر.
كرري الماسك مرة أسبوعيًّا للحصول على بشرة ناعمة دائمًا.
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