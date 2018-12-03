"الأعلى للإعلام" يرشح 3 أسماء لرئاسة لجنة الطفل المُستحدثة

رشح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، كلًا من: أمل فوزي رئيس تحرير نصف الدنيا، وسمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء، والدكتورة داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات نهضة مصر للنشر، لعضوية لجنة الطفل بالمجلس.



ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعًا، الأسبوع المقبل، للاتفاق على تشكيل اللجنة وسياسة عملها خلال الفترة القادمة.



وكان أعلن المجلس أمس، عن استحداث لجنة جديدة للطفل، وذلك تفعيلًا لبروتوكولات تعاون مع منظمة اليونيسيف.