باريس تحتفي بمئوية الشيخ زايد واليوم الوطني الإماراتي

وبهذه المناسبة، أعرب زكي نسيبة عن سعادته بحضور المعرض، مُشيراً إلى أن متحف اللوفر نظم هذه الاحتفال بناءً على دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بإقامة هذا المعرض الخاص في مركز الشيخ زايد بمتحف اللوفر.





وتؤكد هذه المبادرة الفرنسية، التزام باريس القوي بشراكتها الاستراتيجية مع أبوظبي، في ظلالعلاقات الإماراتية الفرنسية المتنامية في مختلف المجالات، خاصةً بعد الزيارة الأخيرة للشيخ محمد بن زايد إلى فرنسا.