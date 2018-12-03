ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقة داخل السيارات بالفيوم

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان الفيوم، من القبض علي عاملين وفكهاني كونا تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص في ارتكاب حوادث سرقات من داخل السيارات، بأسلوب كسر الزجاج ليلا متخذين من مدينة الفيوم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وتم ضبط المسروقات بأرشاد المتهمين وبعرضها على المجني عليهم تعرفوا عليها كلا فيما يخصه.





تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد هيثم عطا مدير البحث الجنائي بورود معلومات للرائد محمد دعبس رئيس مباحث قسم شرطة ثان الفيوم خلال الـ48 ساعة الماضيه، بقيام كلا من " محمد ج ز ع"(21 سنه ـ عامل ـ ومقيم بالشيخه شفا ـ دائرة القسم ) والسابق اتهامه في 13 قضية " سلاح " "خطف شئ"، و"علاء م ح أ" (22 سنه ـ عامل ـ ومقيم الشيخه شفا ـ دائرة القسم ) والسابق اتهامه في قضيتين "سلاح أخرهم القضية رقم 44213 2018 اداري قسم اول الفيوم " سلاح"، و"محمد ر م ا"(18 سنه ـ فكهاني ـ ومقيم بالشيخه شفا ـ دائرة القسم ) بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص في أرتكاب حوادث سرقات من داخل السيارات، بأسلوب كسر الزجاج ليلا متخذين من مدينة الفيوم مسرحا لمزاولة نشاطهم الأجرامي.



