"مستقبل وطن بالإسماعيلية" يشارك المواطنين في مبادرة "100 مليون صحة"



كما عقدت أمينات المرأة، ندوات إرشادية لسيدات المراكز والأقسام حول أهمية التحاليل والكشف عن الفيروسات مرورًا بإعلان مواعيد وأماكن الوحدات المتنقلة، انتهاءً بمتابعة الكشف والتحاليل والقضاء علي الزحام والطوابير وتنظيم الدخول واستلام النتائج والعمل علي تذليل أي عقبات أمام الأطباء والعاملين والمواطنين.



وقامت أمينات المرأة بالمراكز وأحياء، بالمحافظة، بالمرور على جميع المراكز والوحدات المتنقلة، وذلك من أجل الاطمئنان علي راحة جميع المترددين وإرشادهم وتقديم المساعدة.



شاركت جيهان فؤاد، أمينة المرأة لحزب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعيلية، في مبادرة 100 مليون صحة، التي شهدت إقبالا كبيرًا من قبل المواطنين علي العيادات المتنقلة بمراكز وحياء المحافظة المختلفة والمستشفيات التي أعلنتها وزارة الصحة.