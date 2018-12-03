"سحل وتحرش بالفتيات".. التفاصيل الكاملة لفواجع منطقة الأهرام مع "التوك توك".. ومطالب الأهالي بمنع استخدامه

على عكس أهميته في سرعة التنقل بين القرى الصغيرة ومساعدة كبار السن لقضاء مشاويرهم، تسببت مركبات "التوك توك"، في وقائع سحل مواطنين والتحرش بفتيات، على أيدي سائقين عديمي الرحمة، ليطالب أهالي حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، باتخاذ إجراءات مشددة وفورية لمنع استخدام مركبات الـ"توك توك" كوسيلة مواصلات بالمدينة، نظرًا لتسببه في عشوائية المنطقة، وزيادة حوادث السرقة والعنف.

سحل مواطن حتى الوفاة

تسببت مركبات "التوك توك"، في سحل شاب يدعى إسلام مهران خريج كلية إدارة الأعمال بإحدى الجامعات الخاصة، إذ كان يسير بسيارته بمدينة السادس من أكتوبر متوجهًا إلى محل عمله، وفوجئ بسائق "توك توك"، يقطع الطريق أمامه، فحدثت بينهما مشادة كلامية، على إثرها استعان المتهم بآخرين، واعتدوا جميعهم على الشاب بالضرب المبرح والشوم فوق رأسه وأنحاء جسده.

وأمرت نيابة أول أكتوبر، بإشراف المستشار مدحت مكى، بحبس 4 من المتهمين احتياطيًا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة الاعتداء على الشاب، مما أدى إلى وفاته بعد 3 أسابيع من تلقى العلاج بأحد المستشفيات الخاصة.

وصرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليه عقب تشريحه بمعرفة خبراء مصلحة الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة، وتبين مبدئيًا إصابة صاحب الـ24 عامًا بنزيف حاد فى المخ.

انقلاب سيارة بسيدة

وفي 19 نوفمبر المنصرم، انقلبت سيارة بسيدة أمام البوابة الثانية في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة؛ بعد أن تعرضت لمضايقات من "توك توك" أثناء سيرها.

وتسببت هذه المضايقات، إلى حدوث كدمات متفرقة في جسد "السيدة"، على إثرها تم نقلها لإحدى المستشفيات.

التحرش بفتاة

وسابقًا، تحرش سائق "توك توك" الأسبوع الماضي، بفتاة بحدائق الأهرام، ما أثار غضب الأهالي، الذين قاموا بتنظيم وقفة ضد أصحاب الـ"توك توك"، مطالبين بشن حملات لمنعها من دخول المنطقة.

تظاهرات الأهالي

وكان أهالي منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، تظاهروا احتجاجًا على انتشار الـ"توك توك"، بالمنطقة وانتشار العشوائيات والكافيهات والمباني المخالفة، إضافة إلى الانقطاع المتكرر لمياه الشرب والكهرباء.

مصادرة عشرات "التوك توك"

وشنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية على قطاع غرب بدائرة قسم شرطة الهرم، لضبط المخالفات التموينية والمرورية، حيث تمكنت من مصادرة 54 توك توك ودراجة نارية.

5 مقترحات أهالي حدائق الأهرام

وعقب الفواجع والكوارث التي تسبب فيها "التوك توك"، ناشد أهالي حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، حي الهرم، وجمعية تعمير صحراء الأهرام، باتخاذ إجراءات مشددة وفورية لمنع استخدام مركبات الـ"توك توك" كوسيلة مواصلات بالمدينة، نظرًا لتسببه في عشوائية المنطقة، وزيادة حوادث السرقة والعنف.

واقترح الأهالي على جمعية تعمير صحراء الأهرام، بعض الحلول التي يمكن من خلالها استبدال الـ"توك توك"، بأية وسيلة مواصلات أخرى، أو إصدار قوانين خاصة بالمدينة تنظم استخدام وسائل المواصلات داخلها، ومن تلك الاقتراحات:

1- إنشاء جمعية نقل ركاب وفق القانون.

2- استخدام سيارات التاكسي أو خدمات النقل الخاصة.

3- استخدام السيارات السوزوكي في التنقل داخل المدينة.

4- إنشاء شركة نقل خاصة بسكان حدائق الأهرام.

5- تحديد هوية السائقين العاملين داخل الحدائق، واستخراج فيش لكل سائق، وإجراء تحليل مخدرات.

وكانت وزارة التنمية المحلية، وزعت نموذجًا استرشاديًا على المحافظات يتضمن الأوراق المطلوبة لترخيص "التوك توك"، والتي حددتها الإدارة العامة للمرور وهي الإفراج الجمركى الخاص بالمركبة والتأمين الإجباري عليها بمبلغ 107 جنيهات وما يفيد سداد الضرائب المستحقة على المركبة ونموذج الفحص الفني والبيئي، ويتم الحصول عليه من جهة المرور الترخيصية والمستندات الدالة على الملكية وفاتورة الشراء ومستندات الملكية تكون معتمدة من جهة المرور التابع لها التاجر المعتمد في بيع هذه الركبات بخاتم شعار الجمهورية وصورة بطاقة الرقم القومي لمالك المركبة ومستند يفيد بسداد التأمينات على السائق "500 + 100" فتح ملف ضريبي .

وكشف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن ترخيص 222 ألف مركبة توك توك في مختلف المحافظات، مع الاستمرار في تلقي طلبات الترخيص من أصحاب المركبات الموجوة في الشوارع، ووقف ترخيص أي مركبات جديدة مؤقتًا وفقا لتعليمات المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزارء في اجتماعه مع المحافظين الخميس الماضي.