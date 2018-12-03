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النيابة تأمر بضبط وإحضار صاحب مدرسة المنارة بالمعادي

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:52 م
النيابة تأمر بضبط وإحضار صاحب مدرسة المنارة بالمعادي
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داليا عادل
 

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بحبس مديرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وموجه بالإدارة المالية بالمعادي وموجهة بالإدارة ذاتها، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاستيلاء على 250 ألف من الطلاب بزعم عمل أبحاث لزيادة المصروفات.

 

وتعود تفاصيل القضية، عندما تقدم عدد من أولياء الأمور بشكوى للرقابة الإدارة مفادها أن مدرسة المنارة بالمعادي تطلب أمولًا لعمل أبحاث.

 

وعلى الفور طالبت الرقابة الإدارية، بالتحريات حول الواقعة والتأكد من صحه الشكوى واكتشفت أن المتهمين الثلاثة هم كل من: "ن.ف"، مديرة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، و"أ.س"، موجهة بالإدارة المالية بالمعادي، و"م.ج" موجهة بالإدارة نفسها، قاموا بأخذ رشوة قدرها 250 ألف.

 

وتم إلقاء القبض عليهم، وتحرر المحضر رقم 8241.


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