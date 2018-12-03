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"دونجا" يشارك في تدريب الزمالك استعدادا للمصري

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:53 م
دونجا يشارك في تدريب الزمالك استعدادا للمصري
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أحمد الهواري
 
انتظم محمود عبد العاطي دونجا لاعب وسط فريق الزمالك في تدريبات الفريق الأبيض استعدادا للقاء المصري في الدوري الممتاز، وكان اللاعب تغيب عن التدريبات الأخيره لمرضه.

ويستعد الزمالك للقاء المصري المقرر له يوم الخميس المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر للدوري.

ولم يشارك محمود حمدي الونش مدافع الفريق في التدريب بسبب إصابته بمزق في العضلة الضامة ويواصل اللاعب برنامجه التأهيلي.

وركز الجهاز الفني على تطبيق بعض الجوانب الخططية والفنية لتطبيقها في المباراة المقبلة.

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