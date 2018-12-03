ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

القيادات تهبط ببورصة البحرين 0.46% بختام جلسة اليوم

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:54 م
القيادات تهبط ببورصة البحرين 0.46% بختام جلسة اليوم
طباعة
نيفين سمير
 

تراجعت بورصة البحرين، اليوم الاثنين، بضغوط من 3 قطاعات قيادية، عقب 3 ارتفاعات متتالية.

وهبط المؤشر العام للسوق بنسبة 0.46% إلى المستوى 1325.93 نقطة، خاسراً نحو 6.14 نقطة.

وقاد التراجعات قطاع البنوك 0.88%، بضغط نت سهم الأهلي المتحد بنسبة 1.47%، والبحرين والكويت 0.91%.

كما هبط قطاع الاستثمار 0.11%؛ بفعل انخفاض سهم البركة المصرفية 1.67%.

ونزل قطاع الخدمات بنسبة 0.10%، بعد أن تراجع سهم عقارات سيف بنحو 0.96%.

وجرى تداول نحو 13.14 مليون سهم، بقيمة قدرها 3.26 مليون دينار بحريني، من خلال تنفيذ 99 صفقة.


المزيد عن: تعاملات البورصة اليوم تعاملات البورصة البورصة المصرية البورصة العالمية البورصة الخليجية البورصة اخبار البورصة اليوم اخبار البورصة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ليفانتي
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي الدرجة A
أتالانتا
-
x
21:30
-
نابولي
الدوري التركي
فنربخشة
-
x
19:00
-
قاسم باشا
دوري الخليج العربي الاماراتي
الوصل
-
x
17:30
-
العين
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/3/2018 4:08:40 PM