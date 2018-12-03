القيادات تهبط ببورصة البحرين 0.46% بختام جلسة اليوم





تراجعت بورصة البحرين، اليوم الاثنين، بضغوط من 3 قطاعات قيادية، عقب 3 ارتفاعات متتالية.





وهبط المؤشر العام للسوق بنسبة 0.46% إلى المستوى 1325.93 نقطة، خاسراً نحو 6.14 نقطة.





وقاد التراجعات قطاع البنوك 0.88%، بضغط نت سهم الأهلي المتحد بنسبة 1.47%، والبحرين والكويت 0.91%.





كما هبط قطاع الاستثمار 0.11%؛ بفعل انخفاض سهم البركة المصرفية 1.67%.





ونزل قطاع الخدمات بنسبة 0.10%، بعد أن تراجع سهم عقارات سيف بنحو 0.96%.





وجرى تداول نحو 13.14 مليون سهم، بقيمة قدرها 3.26 مليون دينار بحريني، من خلال تنفيذ 99 صفقة.







