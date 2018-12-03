تعرف على موعد تصوير مسلسل عادل إمام الجديد والقناة العارضة

قال المنتج هشام تحسين، إن شركة "إعلام المصريين" للمنتج تامر مرسي، تعاقدت مع شركته "ماجنوم" مؤخرًا، للحصول على حق عرض مسلسل الفنان عادل إمام في رمضان 2019، على قناة ON E.





وأضاف هشام في تصريحات صحفية: "سنتعاقد خلال 10 أيام مع القناة التي ستعرض المسلسل في الوطن العربي برمضان"، لافتًا إلى أن انطلاق التصوير سيكون في أواخر شهر ديسمبر الجاري، لضمان اللحاق بالعرض الرمضاني.





وتابع "هناك خلية نحل تعمل على كافة تفاصيل المسلسل، المؤلفون يعملون ليل نهار وأستاذ عادل يقرأ ما يكتبون بصفة مستمرة".





وأكد هشام أن شركة ماجنوم المملوكة له وللمخرج رامي إمام، لن تنتج في رمضان سوى مسلسل واحد فقط، هو مسلسل "الزعيم" عادل إمام، لافتًا لاستعداد الشركة لإنتاج عمل لعرضه خارج الموسم الرمضاني، سيعلن عن تفاصيله في شهر يناير المُقبل..





يُذكر أن شركة ماجنوم، شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2018، بمسلسلين "عوالم خفية" إخراج رامي إمام وبطولة عادل إمام، و"طايع" إخراج عمرو سلامة، وبطولة عمرو يوسف.