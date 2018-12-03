تعرف على قرارات لجنة مسابقات القسم الثاني

اجتمعت لجنة مسابقات القسم الثاني برئاسة خالد كامل، اليوم الاثنين بمقر الاتحاد بالجزيرة، لماقشة تقارير الحكام والمراقبين عن الأسبوع الحادي عشر لدوري القسم الثاني، واتخذت اللجنة القرارت التالية :





- توقيع غرامة مالية على محمد سيد عبد الرحيم المدير الفني للوليدية قدرها 500 جنيه للتدخين داخل الملعب في مباراة فريقه أمام المنيا، وإيقاف محمود عوض الله لاعب الوليدية 3 مباريات وتغريمه 500 جنيه للطرد لضرب الخصم بدون كرة، ومعاقبة عادل بلال لاعب المنيا بنفس العقوبة لذات السبب.





- توجيه إنذار لناديي طنطا وغزل المحلة بالالتزام بتوقيت المباريات بعد تأخر نزول فريقهما للملعب في مباراتهما.





- إيقاف محمد مصطفى مدرب النصر للتعدين مباراة وتغريمه 250 جنيها للطرد للاعتراض على قرارات الحكم، في مباراة فريقه أمام أسوان.





- إيقاف محمد النجار إداري دمياط مباراة وتغريمه 250 جنيها للطرد للاعتراض على قرارات الحكم في مباراة فريقه أمام جمهورية شبين.





- إيقاف عبد المولى مهنى مدير الكرة بنادي الرجاء مباراة وتغريمه 250 جنيها للطرد للاعتراض على قرارات الحكم في مباراة فريقه أمام مركز شباب تلا.





- إيقاف محمد سعيد لاعب الأوليمبي مباراة للطرد للانذار الثاني، في مباراة فريقه أمام كفر الشيخ، وإيقاف عاطف السعيد مدرب حراس مرمى كفر الشيخ مباراة وتغريمه 250 جنيها للطرد للاعتراض على قرارات الحكم.





- إيقاف أحمد راشد لاعب المنصورة مباراة للطرد للانذار الثاني، في مباراة فريقه أمام الحمام، وإيقاف عبد الهادي عبد العليم إداري المنصورة مباراة وتغريمه 250 جنيها للطرد للاعتراض على قرارت الحكم، ومعاقبة عبد الرحمن مبروك مدرب الحمام بنفس العقوبة لارتكابه نفس الفعل.





- إيقاف إسلام مصطفى لاعب سوهاج مباراتين وتغريمه 250 جنيها للطرد للخشونة المتعمدة في مباراة فريقه أمام طهطا.





- إيقاف معتز محروس لاعب بني سويف مباراة وتغريمه 250 جنيها لتكرار حصوله على 3 إنذارات.





