نجيب السلامي: "مضاعفة منحة مراقبة الامتحانات من بين مطالبنا"

استنكر نجيب السلامي الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الثانوي، بعض المؤسسات التربوية ''منع التلاميذ من الدروس وإرسالهم إلى الشارع لزيادة الضغط على المربين''.





و أفاد السلامي، بأن إجراء الإمتحانات سيتم بمجرد التوصل إلى اتفاق مع وزارة التربية، مشيرا في الآن ذاته إلى الحرص على مواصلة البرنامج وعدم توقف الدروس.





و أعلن نجيب السلامي عن 3 نقاط تم على إثرها تعليق الإمتحانات، من بينها النقطة المتمثلة في مضاعفة منحة مراقبة الإمتحانات مراقبة وإصلاحا، مؤمدا على موافقة الوزارة عليها قبل أن تتراجع عنها و تقترح النصف.



