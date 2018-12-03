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نجيب السلامي: "مضاعفة منحة مراقبة الامتحانات من بين مطالبنا"

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:36 م
نجيب السلامي: مضاعفة منحة مراقبة الامتحانات من بين مطالبنا
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مروى الجلاصي
 
استنكر نجيب السلامي الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الثانوي، بعض المؤسسات التربوية ''منع التلاميذ من الدروس وإرسالهم إلى الشارع لزيادة الضغط على المربين''.

و أفاد السلامي، بأن إجراء الإمتحانات سيتم بمجرد التوصل إلى اتفاق مع وزارة التربية، مشيرا في الآن ذاته إلى الحرص على مواصلة البرنامج وعدم توقف الدروس.

و أعلن نجيب السلامي عن 3 نقاط تم على إثرها تعليق الإمتحانات، من بينها النقطة المتمثلة في مضاعفة منحة مراقبة الإمتحانات مراقبة وإصلاحا، مؤمدا على موافقة الوزارة عليها قبل أن تتراجع عنها و تقترح النصف.

ويذكر بأن تصريحات نجيب السلامي الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الثانوي، جاءت اليوم الإثنين 3 ديسمبر 2018، بإذاعة موزاييك.
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