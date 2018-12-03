دينا عادل تواصل تقديم "الشعبي يكسب" يومي الأحد والإثنين
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:35 ممحمود حنفي
تواصل الفنانة الشابة دينا عادل، حلقات برنامجها "الشعبي يكسب"، على إذاعة شعبي اف ام يومي الأحد والإثنين من السابعة وحتى التاسعة مساء.
كما تستعد دينا، لطرح اغنية جديدة من خلال شركة بلاك ان وايت مع المنتج ياسر سليم.
ومن المعروف أن دينا عادل، حققت شهرة واسعة من التواجد في برنامج ستار أكاديمي.
يُذكر أن برنامج "الشعبي يكسب"، يعتمد على استضافه اثنين من المتسابقين فى كل حلقة، وينتج راديو النيل أغينة للفائز.
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