دينا عادل تواصل تقديم "الشعبي يكسب" يومي الأحد والإثنين

تواصل الفنانة الشابة دينا عادل، حلقات برنامجها "الشعبي يكسب"، على إذاعة شعبي اف ام يومي الأحد والإثنين من السابعة وحتى التاسعة مساء.





كما تستعد دينا، لطرح اغنية جديدة من خلال شركة بلاك ان وايت مع المنتج ياسر سليم.





ومن المعروف أن دينا عادل، حققت شهرة واسعة من التواجد في برنامج ستار أكاديمي.



