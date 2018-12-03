"أبو العزم" يختتم زيارته للمملكة العربية السعودية (صور)

اختتم المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة المصري والوفد القضائي رفيع المستوى المرافق معه، زيارته للملكة العربية السعودية، بلقاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل السعودي وذلك لتدعيم كافة أوجه التعاون والتبادل القانوني بين البلدين الشقيقين.

وتم خلال اللقاء التشاور وبحث أوجه التعاون القضائي بين الجانبين، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس الدولة، ووفد قضائي رفيع المستوى للمملكة العربية السعودية.

كما زار أبو العزم وأعضاء الوفد المرافق " هيئة مكافحة الفساد " والتي تعد من أهم الأجهزة الرقابية بالمملكة العربية السعودية، كما اطلع الجانب السعودي على الإجراءات الرسمية لردع الفساد ومكافحته وفقا لخطة المملكة فى القضاء على الفساد المالي والإداري.

واطلع الوفد المصري أيضاً الجانب السعودي على سبل التقاضي والإجراءات القضائية المصرية لردع الفساد والحفاظ على المال وسرعة إمداد الجهات القضائية بكافة وسائل المساعدة للفصل في الدعاوى.

وأشاد الجانب السعودي بما يحققه مجلس الدولة من نجاحات في شتي المجالات القانونية، وعن القسم القضائي أعرب الجانب السعودي عن فخره بلقاء شيوخ قضاة مجلس الدولة المصري وما يصدر من أحكام يطلع عليها الكافة ويتعلم منها القاضي والمتقاضي العربي.

وودع الشيخ الدكتور خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم السعودي رئيس مجلس الدولة والوفد المرافق له و نقل معاليه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على زيارتهم للمملكة واللقاء بالمختصين القضائيين، وتبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على المرفق القضائي ممثلاً بديوان المظالم ومحاكمه والهيئات الأخرى متمنيا دوام التوفيق والتعاون المستمر بين الجانبين.

وعبر رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم بكلمات عن سعادته بهذه الزيارة ، واصلاً بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وكما أسدى الشكر لرئيس ديوان المظالم على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، معربًا عن سعادته بتعزيز أوجه التعاون بين مجلس الدولة المصري والقضاء السعودي على بدء تفعيل بروتوكول التعاون القضائي بين الجانبين .