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وكيل مؤمن زكريا يكشف سر تأخر تجديد عقده مع الأهلي

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:33 م
وكيل مؤمن زكريا يكشف سر تأخر تجديد عقده مع الأهلي
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الفجر الرياضي
 
تحدث أحمد يحيى وكيل مؤمن زكريا عن تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي مع الفريق لمدة 3 مواسم.

وقال وكيل مؤمن زكريا في تصريحات إذاعية :"المفاوضات امتدت لوقت طويل بسبب ارتباك لجنة الكرة بالأهلي ونهائي بطولة أفريقيا".

وأضاف يحيى :"مستحقات اللاعب المتأخرة عطلت التجديد بشكل كبير ولم يتم تسديدها حتى الآن لكن تم الوصول لاتفاق حولها، وكذلك مدة العقد التي شهدت خلافا لرغبة الأهلي التجديد لـ3 مواسم بينما يريد اللاعب التجديد موسمين".
المزيد عن: مؤمن زكريا كورة كرة رياضة الاهلي احمد يحيى
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