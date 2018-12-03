"مراكش السينمائي" يعرض فيلم "إسكندرية كمان وكمان" تكريمًا لـ يسرا

عرض مهرجان مراكش السينمائي الفيلم المصري إسكندرية كمان وكمان الذي أخرجه العالمي الراحل يوسف شاهين تكريما لبطلته النجمة الكبيرة يسرا، التي تواجدت في المهرجان كضيفة شرف للمهرجان وفعالياته .





وعبرت يسرا عن سعادتها بإختيار المغرب لها كضيفة شرف لمهرجان هام مثل مراكش وفي دورة يتم فيها تكريم النجم العالمي روبرت دي نيرو ويحضرها المخرج الكبير مارتن سكورسيزي.





واكدت أن اختيارها وليلى علوي لتكونا ضيفتي شرف للمهرجان هو إنعكاس لدور الفن المصري وريادته.