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عاجل.. رصد رجة ارضية بالرديف

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:25 م
عاجل.. رصد رجة ارضية بالرديف
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مروى الجلاصي
 
شهدت منطقة الرديف التابعة لولاية قفصة منذ قليل، رجة أرضية بلغت قوتها 3،08 درجة على سلم ريشتر بالمركز الذي حدد حسب التحاليل الأولية، بـ 8،12 درجة خط عرض وبـ 34،22 درجة خط طول جنوب المنطقة.

وقد سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، الرجة التي وقعت اليوم الإثنين 3 ديسمبر 2018، على الساعة 12 و55 دقيقة بالتوقيت المحلي.

ويذكر، بأنه قد تم رصد رجة أرضية بقوة 3.67 درجة على سلم ريشتر مساء اليوم السبت 01 ديسمبر 2018، جنوب غرب ولاية القصرين.
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