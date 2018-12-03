اسم فورس إنديا يختفي من فورمولا 1

سيختفي اسم فورس إنديا من فورمولا 1 اعتبارًا من الموسم المقبل بعد 11 عامًا في بطولة العالم؛ حيث تغير اسم الفريق الذي يتخذ من بريطانيا مقرًا إلى ريسنج بوينت طبقًا لقائمة نشرها الاتحاد الدولي للسيارات.





وتحول اسم الفريق، إلى فورس إنديا في 2008، بعدما اشترى رجل الأعمال الهندي فيجاي ماليا فريق سبايكر.





وفي أغسطس الماضي، استحوذ تحالف استثماري بقيادة الملياردير الكندي لورانس سترول على فورس إنديا بعدما كان يخضع لحراسة قضائية.





ونافس الفريق في النصف الثاني من موسم 2018 تحت اسم ريسنج بوينت فورس إنديا، وسينافس ريسنج بوينت في 2019 بتشكيلة تضم المكسيكي سيرجيو بيريز ولانس نجل سترول.





وسوف يتم تغيير الاسم الرسمي لبعض الفرق مثل فيراري وهاس لتعكس صفقات رعاية. وكشفت قائمة 2019 كذلك أن جورج راسل بطل فورمولا 2 سيقود سيارة وليامز تحمل الرقم 63 بينما سيضع لاندو نوريس سائق مكلارين الصاعد رقم 4 على سيارته.





وسينافس السائق البولندي روبرت كوبيتسا العائد بعد غياب ثماني سنوات بعد حادث مروع في 2011 بالرقم 88 في سيارته وليامز.





ولم يعلن حتى الآن الرقم الذي سيخوض به التايلاندي الكسندر البون المنافسات مع تورو روسو.



