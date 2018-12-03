رئيس ريال مدريد يستغل حفل الكرة الذهبية للتفاوض مع مبابي

يقام مساء اليوم الإثنين، حفل جائزة الكرة الذهبية، التي سيتوج بها أفضل لاعب في العالم لعام 2018، والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول.





ومن المنتظر حضور أبرز نجوم الساحرة المستديرة، سواء على مستوى اللاعبين أو رؤساء مجالس إدارات الأندية المختلفة.





ويأتي على رأس القيادات التي ستحضر حفل اليوم، رئيس ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، الذي سيرافق 8 من لاعبي الفريق، تم اختيارهم للتكريم هذا المساء، وسيكون أبرزهم لوكا مودريتش.





وأشارت تقارير صحفية، إلى أن الحفل سيحضره الكثيرون من نجوم الكرة، مثل كليان مبابي، موهبة باريس سان جيرمان، الذي سيكون على موعد مع الالتقاء ببيريز، الذي يراه أحد أبرز اللاعبين، الذين يجب على ريال مدريد التعاقد معهم.





وسيحضر مبابي، الحفل كأحد أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية أو جائزة كوبا (نسبة إلى اللاعب الفرنسي السابق ريمون كوبا)، وتلك الأخيرة هي جائزة مستحدثة تمنح هذا العام لأول مرة لأفضل لاعب تحت 21 عامًا.





وأوضحت التقارير أن مبابي من أبرز اللاعبين الذين يرغب الملكي في الفوز بخدماتهم، وكان قريبا من التعاقد معه قبل عامين، ولكن اللاعب قرر الذهاب إلى باريس سان جيرمان بعد حصوله على مميزات مادية أكبر.





وأفادت التقارير أن بيريز سيستغل تواجده في باريس، للتحدث مع مبابي بشكل غير رسمي، حول إمكانية انتقاله إلى صفوف الملكي، كما سيناقش الأمر ذاته مع البرازيلي نيمار، الذي كان من المقرر أن يحضر إلى الحفل حتى تعرضه للإصابة أمس الأحد، في مباراة باريس سان جيرمان أمام بوردو في الدوري الفرنسي.



