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غدًا.. الدكتور مراد وهبة ضيف "المانيفستو علي الراديو 9090

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 02:20 م
غدًا.. الدكتور مراد وهبة ضيف المانيفستو علي الراديو 9090
مراد وهبة
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أحمد رمضان متولي
 

يحل المفكر الدكتور مراد وهبه، غدا، ضيفا علي الاعلامي احمد الطاهري مقدم برنامج "المانيفستو" علي الراديو ٩٠٩٠، وذلك في حوار مفتوح يمتد لساعتين علي الهواء مباشرة ببرنامج المانفيستو في الثانية عشر ظهرا.

 

حيث يتناول اللقاء العديد من الموضوعات المختلفة المتعلقة بالشأن المصرى الداخلى، وعلاقات مصر على الصعيد الاقليمى والدولى، كما يتطرق الى استفادة مصر من نجاحها فى تنظيم المعرض الدولى للسلاح "ايدكس" وذلك لاول مرة على ارض مصر.

 

دكتور مراد وهبه هو بروفيسور وأستاذ الفلسفة في جامعة عين شمس وعضو في مجموعة من الأكاديميات والمنظمات الدولية المرموقة كما أنه المؤسس ورئيس الجمعية الدولية لابن رشد والتنوير العام 1994 م.

 

واسمه مذكور في موسوعة الشخصيات العالمية حيث يعتبر من بين الـ500 شخصية الأكثر شهرة في العالم.

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