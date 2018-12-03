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الجزيرة يوقع اتفاقية إطلاق أول ناد رقمي في مصر

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 02:12 م
الجزيرة يوقع اتفاقية إطلاق أول ناد رقمي في مصر
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دينا نبيل
 

 

وقع نادي الجزيرة اليوم اتفاقية أول نادي رقمي في مصر مع شركة فوري بحضور وزبر الاتصالات الدكتور عمرو طلعت.

 

وقال عمرو جزارين رئيس نادي الجزيرة، في كلمته، إن البروتوكول سيمثل نقلة كبيرة لنادي الجزيرة في عالم التكنولوجيا، مما سيضعه في مقدمة الاندية المصرية.

 

وأضاف " لنا الفخر ان نكون اول نادي يوفع مثل هذا البروتوكول، و أندية اخرى ستسير على نهجنا".

 

وفي كلمته أكد أشرف صبري رئيس الشركة ، أن أعضاء نادي الجزيرة سيتمكنوا من الاستعلام عن الخدمات وحجزها من خلال تطبيق على المحمول وهو ما سيسهل على أعضاء النادي الكثير ، متمنيا النجاح للتجربة.

 

فيما قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن البروتوكول يمثل نقلة نوعية ومشروع ضخم لنادي الجزيرة الذي يعتبره ناد ثري بأعضائه، مضيفا ان الدولة تعمل على تحويل مصر لمجتمع رقمي، و هذا الهدف سيتحول في السنوات المقبلة.

 

وأوضح انه ليس غريبا أن يكون نادي الجزيرة في المقدمة ، مضيفا أن النادي اصبح الآن يمثل العراقة و المعاصرة من خلال تطوير خدماته.

المزيد عن: نادي الجزيرة رياضة الجزيرة
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