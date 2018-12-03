الجزائري مهدي العيفاوي يطلق ألبومه الجديد من فرنسا بعد جولة بالولايات المتحدة وكوبا

أطلق المطرب الجزائري مهدي العيفاوي، البومه الجديد – طراب بروجيه ( Trab Project ) - وفيه مزيج من موسيقى الطراب الجزائرية والموسيقى العالمية ، وفن الطراب هو ذاك الطابع من الموسيقى الذي تطورت منه موسيقى واغاني الراي من المحلية الى العالمية وتتناول كلمات الاغاني موضوعات الهجرة والغربة والحب ويضم الالبوم اغنيتين دويتو مع مطربة الجاز الكوبية يليان كزيناريس والدويتو الاخر مع المطربة الامريكية إيمي هام وتم اطلاق الالبوم على كبرى منصات الموسيقى العالمية مثل (ITUNES – AMAZON MUSIC – SPOTIFY – DEEZER – ANGAMI) ويستعد قريبا للعمل على مشروع مشترك مع المطربة المصرية العالمية هند الراوي والتي تقيم بفرنسا ولها اكثر من 250 حفل في مختلف دول العالم والتي غنت في مؤتمر الشباب الثالث بالاسماعيلية امام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مهدي العيفاوي الذي عشق الغناء منذ سنوات المراهقة المبكرة واقام اول حفلاته مع فرقة هارمونيكا (Harmonica) ثم التحق بفرقة ديوان دزاير (Diwan Dzair) وتأثر بموسيقى القناوي الروحية والمعلم بن عيسى بن بحاس واندمج في عدة فرق موسيقية مثل يا زمان (Yazmen) و كافي كريم(Café Crème )، وايموكان (Imukan ) وانطلق بعدها لفرنسا لدراسة الموسيقى وثقل موهبته في معهد اتلا ميوزيك – احد كبرى المعاهد الموسيقية في فرنسا – ومن هناك كانت الانطلاقة للابحار نحو الاطلاع على العديد من الثقافات الموسيقية المختلفة واقام اولى حفلاته في فرنسا في القاعة الشهيرة كباريه سوفاج وتقاسم المسرح مع الفرقة المعروفة ONB ثم مع المغني البريطاني كزيا جونس، وعدة فنانين افارقة ومنهم المطرب المعروف موري كونتي.

وانطلق بعدها في جولات فنية في فرنسا وايطاليا والمانيا وبلجيكا واسبانيا وسويسر والولايات المتحدة وكوبا، وقد سجل ألبومه الاخير بين الجزائر مارسيليا وباريس وزيوريخ ونيويورك وساوباولو.

وبعد جولة نيويورك اشترك مع الفنان فتحي طبوش في تصوير كليب لاغنية تراثية تسمى مول الجلال وتم تصويرها في شوارع ومعالم مدينة نيويورك.

وقد شارك في البومه الاخير عدة موسيقين من جنسيات مختلفة، و تم الميكس مع مهندس الصوت Romain Perez و ايضا الامين مدني، وكلا من الموزعين زينو قندور، و طيب دريفول، و فيصل حمزة كما شارك بالعزف على الدرامز الموسيقى العالمي كريم زياد.

ويستقر حالياً في مدينة مارسيليا جنوب فرنسا و يتعاون مع العديد من الفنانين والفرق الموسيقية ويغني بشكل منتظم مؤخرا مع فرقة راديو بابل (Radio Babel) ولمهدي رصيد من الالبومات على مدار مسيرته الفنيه وهي :

ديوان دزاير 2004

كريم زياد 2005

يازمان 2006

رايو بابل 2014

جودور سابا 2016

طراب بروجيه 2018

جدير بالذكر ان مهدي قد صور ثلاثة كليبات من البومه الجديد ، وهي اغنية Passion مع Emmy Ham و اغنية صار لي صار و تم تصوير الكليبات في مدينة مرسيليا الفرنسية والكليب الثالث تم تصويره في الجزائر لاغنية مشيت ، في ستوديو ميربي برود مع المخرج بلال عيطر وهذه روابط للكليبات الثلاث على اليوتيوب.