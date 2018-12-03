احذر.. خطأ شائع تقع فيه عند شحن هاتفك

يرتكب مستخدمو الهواتف الذكية خطأ كبير عند شحن الهاتف المحمول، وفقا لما قالته كيلي ويلكرسون، الخبيرة في مجال التكنولوجيا.





وأكدت " ويلكرسون" أ ن هناك عادة سيئة لمستخدمي الهواتف المحمولة وخاصة هواتف "آيفون"، يقومون بفعلها عند عند فصل الشاحن عن الهاتف، وهي أنهم يجذبون طرف الكابل من نهاية السلك الموصل وليس من الجزء البلاستيكي الصلب، حسبما ذكر موقع "hefinds".





وتابعت "ويلكرسون" أن ارتكاب هذا الخطأ بشكل متكرر يؤدي إلى تلف الشاحن بسرعة، إذ يؤدي إلى فصل التيار الكهربي السائر في السلك أو حدوث خلل في التوصيل، حسبما ذكرت "سبوتنيك".





وفي سياق آخر، كشفت شركة "آبل"، الأربعاء الماضي، عن أكثر هواتفها "آيفون" مبيعا خلال 2018.



