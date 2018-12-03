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نصيحة محسن صالح إلى مؤمن زكريا بعد تجديد عقده مع الأهلي (صورة)

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 02:08 م
نصيحة محسن صالح إلى مؤمن زكريا بعد تجديد عقده مع الأهلي (صورة)
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علي نبوي
 
علق محسن صالح مدرب منتخب مصر السابق على تجديد مؤمن زكريا لتعاقده مع الأهلي لمدة ٣ مواسم.

وغرد صالح عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"‏بعد تجديد التعاقد بين الاهلي والابن الضال مؤمن زكريا عليه التدريب بقوة ليجدد ثقة الجماهير فيه والعوده الي التألق الذي كان قبل ان يستسلم لاغراءات المال".

وأضاف "عودته تصنف صفقة جديدة كانت تنقص الاهلي لتدعيم مركز الوسط المهاجم.هو جوكر ومهاجم خفي كم من الاهداف سجل دون ان نعرف من اين أتي".
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