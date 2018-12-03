مهرجان القرية السعودية يحتفل بذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين ويحتفي باليوم الوطني الإمارتي (صور)

احتفى مهرجان القرية السعودية أمس الأحد باحتفالات وفعاليات تقام بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات الشقيقة بفعاليات متنوعة تستقطب العائلات وكافة شرائح المجتمع للاستمتاع بأجواء الشتاء في المسطحات الخضراء على ساحة القولف في فندق الأنتركونتنتال، وبحضور الزائرين التي اكتظ بهم المهرجان في استقبالهم في أنشطته المتنوعة والتي احتضن الفلكلور الشعبي السعودي.

وبمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحتفل المهرجان بهذه المناسبة العظيمة بفعاليات وطنيه يقدمها للزوار ابتهاجا وفرحا بالوطن، كما يتزين المسرح الرئيسي الذي يستقطب الزائرين بالأعلام السعودية الخضراء وبالأعمال الوطنية السعودية طيلة أيام المهرجان.

ويهدف مهرجان القرية السعودية لصقل المواهب السعودية من الشابات والشباب وإبراز طاقاتهم في تقديم مواهبهم وعرض منتجاتهم المتنوعة للزائرين، كما احتضن على مساحته ركن متكامل للمنتجات الشعبية بأيادي سعوديه يحتوي على أنواع متعددة من الأطباق والمأكولات.

وتم تخصيص منطقه متكاملة للألعاب لخلق أجواء ترفيهية للأطفال للاستمتاع بالفعاليات المنوعة، كما أحتوى على أجنحه متخصصة للأزياء النسائية والرجالية بما فيها البشوت الشتوية لاسيما في انطلاق موسمها، بما فيها أجنحة متخصصة للعطورات بصنع ايادي شابات وشباب الوطن، وتضمن ايضآ على جناح متخصص في فن الخط العربي ومهاراته، كما خصصت منطقه متكاملة لمنطقة الـ VIP تحتوي على الضيافة وخيمة شعبيه وخدمة صف السيارات لاستقبالهم يوميا.

وافتتح المهرجان أبوابه في الـ21 من نوفمبر الماضي وتستمر فعالياته الى العاشر من ديسمبر الجاري بمجموعة من الفعاليات الوطنية الكبيرة فرحا وإبتهاجآ بالوطن الغالي .

وفي سياق متصل أعربت مديرة فرع الرياض بالجمعية السعودية للثقافة والفنون الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن مساعد ، عن سعادتها بانطلاق فعالية القرية السعودية، مؤكدة أن فكرة القرية السعودية انبثقت من أهداف ورؤية المملكة 2030، بدعم شباب وفتيات الوطن الطموحين .

وأوضحت أن الجمعية تسعى لخدمة المواهب التي تزخر بها المملكة، ودعمها واحتضانها وتطويرها بالصورة المأمولة والوصول معاً إلى العالمية، مؤكدة أن أبواب الجمعية متاحة للجميع لاستقبال الآراء والأفكار لرسمها على أرض الواقع في الفترة المقبلة ، واعدةً بالمزيد من الأنشطة التي تعكس الاعتزاز بالثقافة الأصيلة, وقدرة شباب الوطن على التعبير بها بطرق إبداعية.