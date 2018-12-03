رويترز: تفكيك آمن وغير مكلف لمنصات النفط البحرية

تسعى شركة الإنقاذ البحري الأسكتلندية أردنت والعديد من الشركات الأخرى، إلى إيجاد حلول مبتكرة لتفكيك منصات البترول والغاز البحرية، وفق ما ذكره تقرير لوكالة رويترز.



ويتم تفكيك تلك المنصات بعد انتهاء مهمتها قطعة قطعة، وتحمل بعد ذلك إلى الشواطئ على متن سفن الخدمة الشاقة.



وتحاول أردنت تعديل الخزانات العائمة التي استخدمتها لإعادة تعويم سفينة كوستا كونكورديا الإيطالية الغارقة في عام 2012، واستخدامها في عمليات تفكيك منصات للنفط في بحر الشمال، وهي عمليات مكلفة للغاية وتنطوي على مخاطرة كبيرة، ولكن استخدام الخزانات العائمة من الممكن أن يجعلها أقل تكلفة.



وتعتمد تلك التقنية على ملء الخزانات العائمة بالهواء المضغوط وربطها بالقطع الثقيلة كي تطفو على سطح الماء.