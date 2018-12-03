قناة السويس تسجل عبور 48 سفينة اليوم

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس، اليوم الإثنين، 48 سفينة بحمولات بلغت 3 ملايين و500 ألف طن.





وأكدت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس اليوم عبور 25 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليونا و900 ألف طن، كان أكبرها سفينة الحاويات الليبيرية "ديانا" بحمولة بلغت 199 ألف طن.





وأضافت الإحصائيات أن قافلة الجنوب عبرت من خلالها 23 سفينة بحمولات بلغت مليونا و600 ألف طن، كان أكبرها سفينة الحاويات البنمية "هامبورج" بحمولة بلغت 181 ألف طن.