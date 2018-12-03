رامسي يرفض تجديد تعاقده مع أرسنال

يبدو أن مستقبل اللاعب الويلزي أرون رامسي بات في طريقه لأن يكون خارج أسوار نادي آرسنال الإنجليزي، إذ تثور الشائعات حول عدم رغبة النجم الكبير في تجديد تعاقده مع الفريق والذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.





ويحق لرامسي بدءاً من يناير المقبل أن يتفاوض مع أي نادي أخر للانضمام إليه، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع آرسنال.





وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية في عددها الصادر اليوم الإثنين أن نادي ريال مدريد الإسباني يضع رامسي على صدارة قائمة اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة.





وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ريال مدريد لن تفوت فرصة التعاقد مع النجم الويلزي إذا ما كان سعر الصفقة مناسباً، وخاصة وأن النادي "الملكي" لم يعد يبرم صفقات باهظة الثمن كما كان الحال في الماضي، بسبب سياسة إدارته الحريصة في الوقت الراهن لتدبير أموال لإنشاء ملعبه الجديد.





ويرى المحللون في مختلف وسائل الإعلام الإسبانية أن رامسي سيكون صفقة رابحة لريال مدريد، إذ أنه يمكنه بجدارة تعويض غياب توني كروس أو لوكا مودريتش إذا ما قرر أحدهما الانتقال لوجهة أخرى في العام المقبل.