في 5 خطوات.. كيفية تقديم تظلم بطاقات التموين

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم التنبيه على المستفيدين من بطاقات التموين والخبز بأكثر من طريقة وبضرورة تصحيح البيانات وتم ذلك على أكثر من مرحلة وكانت المرحلة الأخيرة اعتباراً من 1/8/2018 حتى 7/11/2018، وتم رفع قاعدة البيانات من على الموقع منذ هذا التاريخ وتم التحقق من البيانات وتم إلغاء التالي:





1. أي اسم ليس أمامه رقم قومي

2. أي رقم قومي غير صحيح

3. أي رقم قومي مكرر في بطاقات مختلفة

4. أي عدد مستفيدين لم يتطابق مع أعداد المستفيدين السليم





وبحسب البيان الذي صدر اليوم، أضاف: لذا قد يرى المواطن أن البطاقة كانت تصرف بـ 3 ولكن الآن تصرف بواحد أو اثنان وفى هذه الحالة يجب على المواطن الذى يرى بأنه صاحب حق فى التظلم التوجه الى مكتب التموين لعمل الأتي:





- الحصول على استمارة أداء الخدمة لتدوين التظلم الخاص به وملئ الاستمارة مدون بها جميع بيانات المستفيدين بالبطاقة التموينية مؤيدة بصورة الأرقام القومية لجميع أفراد البطاقة.





- يتم تسجيل الاستمارة بمكتب التموين وإدخالها على الحاسب الآلي ومراجعتها من المختص بمكتب التموين.





- يقوم مركز معلومات الانتاج الحربي برفع البيانات التى تم تسجيلها لمراجعة البيانات وقبول ما هو سليم ورفض أي بيان خاطئ.





- تقوم وزارة الانتاج الحربي بالتأثير/ التعديل على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة وتعديل المستحق منها للتعديل أولاً بأول.





- يتم إخطار المواطن بواسطة مكتب التموين بقبول التظلم او رفضه مع ذكر سبب الرفض فى موعد غايته عشرة أيام من تاريخ استلام التظلم.









وأشار البيان إلى أن وزارة التموين أصدرت تعليمات اليوم بمد العمل بالمكاتب التموينية على مستوى الجمهورية حتى الرابعة مساء لاستقبال المواطنين.





وأوضح وزير التموين علي المصيلحى، أن الهدف من عمليات تدقيق قاعدة بيانات البطاقات التموينية، هو ضمان توجيه الدعم لمستحقيه وعدم صرف أي استحقاقات لبيانات غير صحيحة أو وهمية.

وتابع أن عملية الشطب لحالات الخطأ التى تم التنوية عنها تمت نتيجة عدم قيام المواطنين بعملية التحديث خلال الفترة التى حددتها الوزارة، ولم ترصد الوزارة أي شكاوى من هذا الإجراء فى اليوم الأول للصرف، وفور ظهورها فى اليوم الثاني للصرف تم التعامل معها بما يتفق مع القواعد المنظمة لتظلمات البطاقات التموينية والتى قد تم إصدراها فى وقت سابق وفقاً للتوجيه الوزارى رقم 30 لسنة 2018 والصادر بتاريخ 7/11/2018 والذى نظم عملية وإجراءات تقديم التظلمات للبطاقات التموينية غير مستكملة البيانات.





وتهيب الوزارة بالسادة المستفيدين من البطاقات التموينية والذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم خلال الفترات السابقة أهمية استيفاء البيانات بواسطة نموذج أداء الخدمة بمكاتب التموين حتى يكون لدينا قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة مُؤسسة على الأرقام القومية الصحيحة حتى يكون لدينا منظومة قابلة للإدارة وتحد من الهدر الذى يحدث نتيجة عدم اكتمال قواعد البيانات.





وتابع: على سبيل المثال وليس الحصر تم معالجة وتحليل بعض من هذه البيانات وتحديداً بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ووجد أن 1600 مستفيد بالبطاقات التموينية لديهم شكوى وفور تحليل وفحص شكواهم وجد ان 1500 منها لأفراد لا زالوا يصرفون على بطاقات ذويهم بمعنى انه كان هناك ازدواج فى الصرف، لذا كان لزاماً على وزارة التموين ان تتخذ هذه الاجراءات التى تضمن سلامة وتنقية قواعد البيانات من هذه الأخطاء حرصاً على المال العام وتوجيه الدعم لأصحابه الحقيقيين، والوزارة حريصة كل الحرص على الحفاظ على حقوق المواطنين وتناشد الجميع فى التعاون لضمان سلامة العمل وحُسن إدارة أموال الدعم.