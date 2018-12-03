آنجي شيّا تطلق "كيف" مع "Universal Music Mena" (فيديو)

أطلقت الفنّانة الشابّة آنجي شيّا، أغنيتها المُنفردة الجديدة بعنوان "كيف" وهو التعاون الثاني مع شركة"Universal Music Mena.

صُوّرت الأغنية على طريقة الفيديوكليب تحت إدارة المُخرج السوري المعروف ماهر صليبي ، أمّا الألحان والتوزيع لكرم صليبي والميكس والماسترينغ لإيلي بربر والتسجيل في إستوديو هادي شرارة.

"كيف" أغنية باللهجة اللبنانيّة وهي رومنسيّة تفيض بالأحاسيس والمشاعر، تخاطب أنجي من خلالها الحبيب مُعبّرة عن شوقها إثر فراقه.

الأغنية مُتوفّرة الآن على جميع التطبيقات الموسيقيّة والكليب على قناة VEVO.