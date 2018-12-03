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حبس عاطل لحيازته 4 كيلو استروكس بالسلام

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 02:02 م
حبس عاطل لحيازته 4 كيلو استروكس بالسلام
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عمار محمد
 

قررت نيابة السلام حبس " أحمد.م " عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي تجرى معه، لحيازته 4 كيلو من مخدر الإستروكس بالسلام.

 

وتعود البداية بورود معلومات لرجال المباحث باتجار "أحمد. م" عاطل، في المخدرات، وبتكثيف التحريات تم التأكد من صحة الواقعة.

 

وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم يوزع المخدرات على عملائه من المدمنين في منطقة مدينة السلام، وبعد استئذان النيابة العامة تمت مداهمة الشقة، وبتفتيشها عثر بحوزته على 4 كيلو من مخدر الاستروكس؛ ليتم القبض عليه وإحالته للنيابة.

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